Президент Алиев наградил Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по вторник подписал распоряжение о награждении всемирно известного азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф» (Честь), сообщает сайт главы государства.

«Чингиз Абдуллаев награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы», - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте главы государства.

Ч.Абдуллаеву 7 апреля исполнилось 60 лет.

Р.Бабаев