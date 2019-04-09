Президент Алиев наградил Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по вторник подписал распоряжение о награждении всемирно известного азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева орденом «Шараф» (Честь), сообщает сайт главы государства.
«Чингиз Абдуллаев награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы», - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте главы государства.
Ч.Абдуллаеву 7 апреля исполнилось 60 лет.
Р.Бабаев
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