Путин заявил о готовности к полноценному диалогу с США по вопросам о разоружении

Россия готова к возобновлению полноценного диалога с США по разоруженческой проблематике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если будет возобновлен диалог между США и Россией, полноценный, равноправный, в том числе и по вопросам, которые представляют интерес для нас и для всего человечества - по разоруженческой проблематике, мы будем этому только рады, мы к этому готовы", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Он отметил, что при администрации президента США Дональда Трампа в отношении России было введено огромное количество санкций, с чем Москва никогда не согласится. "Мы считаем, что это контрпродуктивно", - сказал В.Путин.