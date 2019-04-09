Путин заявил о готовности к полноценному диалогу с США по вопросам о разоружении

Россия готова к возобновлению полноценного диалога с США по разоруженческой проблематике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если будет возобновлен диалог между США и Россией, полноценный, равноправный, в том числе и по вопросам, которые представляют интерес для нас и для всего человечества - по разоруженческой проблематике, мы будем этому только рады, мы к этому готовы", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
Он отметил, что при администрации президента США Дональда Трампа в отношении России было введено огромное количество санкций, с чем Москва никогда не согласится. "Мы считаем, что это контрпродуктивно", - сказал В.Путин.
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