Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9151 RUR   0.0262 GBR   2.2227 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.40 1.32 Brent 71.10 0.76

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.04.2019 17:54

Путин заявил о готовности к полноценному диалогу с США по вопросам о разоружении

Россия готова к возобновлению полноценного диалога с США по разоруженческой проблематике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если будет возобновлен диалог между США и Россией, полноценный, равноправный, в том числе и по вопросам, которые представляют интерес для нас и для всего человечества - по разоруженческой проблематике, мы будем этому только рады, мы к этому готовы", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Он отметил, что при администрации президента США Дональда Трампа в отношении России было введено огромное количество санкций, с чем Москва никогда не согласится. "Мы считаем, что это контрпродуктивно", - сказал В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, РАЗОРУЖЕНИЕ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Трамп хотел бы договориться с Россией и КНР о сокращении трат на вооружение Лавров: США через своих ставленников добиваются контроля над венесуэльской нефтью Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео США никогда не отменят санкции против России - Медведев США проводят самую жесткую политику сдерживания России - Помпео Трамп высказался за хорошие отношения США с Россией и Китаем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]