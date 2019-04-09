В Баку прошли конкурсы проекта «Пушкиниана»

9 апреля 2019 года в Доме-музее Кара Караева, а ранее 2 апреля в Доме-музее Ниязи, в рамках проекта «Пушкиниана» состоялись конкурсы чтецов и исполнителей музыкальных произведений на стихи Александра Пушкина.
Организаторами проекта являются представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Его поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике и Русская община Азербайджана.
В этом году отмечается 220 лет со дня рождения Александра Пушкина и поэтому проект проходит под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».
Итоги «Пушкинианы» будут подведены в июне с.г. и приурочены ко дню рождения Александра Пушкина (6 июня).
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