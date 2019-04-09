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09.04.2019 17:57

В Баку прошли конкурсы проекта «Пушкиниана»

9 апреля 2019 года в Доме-музее Кара Караева, а ранее 2 апреля в Доме-музее Ниязи, в рамках проекта «Пушкиниана» состоялись конкурсы чтецов и исполнителей музыкальных произведений на стихи Александра Пушкина.

Организаторами проекта являются представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Его поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике и Русская община Азербайджана.

В этом году отмечается 220 лет со дня рождения Александра Пушкина и поэтому проект проходит под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».

Итоги «Пушкинианы» будут подведены в июне с.г. и приурочены ко дню рождения Александра Пушкина (6 июня).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]