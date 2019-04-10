Работа Токаева за границей не станет препятствием для его выдвижения в качестве кандидата в президенты Казахстана - Минюст

Работа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2011-2013 годах за пределами страны не помешает его выдвижению в качестве кандидата для участия во внеочередных президентских выборах, которые намечены на 9 июня, сообщила заместитель министра юстиции республики Наталья Пан.

"Это было в связи со служебной необходимостью. Республика Казахстан направила его, поэтому это не является препятствием для его выдвижения", - сказал Н.Пан журналистам в среду.

По Конституции Казахстана, выборы президента проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование.

Кандидатом в президенты Республики Казахстан не может быть лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Накануне К.Токаев в телеобращении к гражданам страны объявил о проведении в стране внеочередных выборов 9 июня.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.