Казахстанская партия власти "Нур Отан" будет участвовать во внеочередных президентских выборах, сообщила вице-спикер казахстанского мажилиса (нижняя палата парламента) Гульмира Исимбаева.

"Обязательно. Партия "Нур Отан" обязательно пойдет (на выборы - ИФ-К)", - сказала Г.Исимбаева журналистам в среду.

"Партия достаточно серьезный орган, политика у нас взвешенная. И одной партии, на мой взгляд, целесообразнее выдвинуть одну кандидатуру", - отметила вице-спикер.

В минувший вторник К.Токаев сообщил, что внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.