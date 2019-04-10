Мощный шторм на северо-западе Пакистана привел к гибели шести человек

По меньшей мере шесть человек в ночь на среду погибли в результате мощного шторма в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает агентство Associated Press.

Еще несколько человек пострадали.

Из-за сильных порывов ветра с дождем оказались повреждены некоторые здания. При этом часть районов провинции на несколько часов остались без электричества.

Местные власти сообщают, что в настоящий момент ситуация находится под контролем.