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СНГ 10.04.2019 12:02

Назарбаева впервые не выдвинут на пост президента Казахстана, полагает лидер оппозиционной партии

Предстоящие внеочередные президентские выборы в Казахстане будут отличаться тем, что в них не будет принимать участие лидер нации (Елбасы) Нурсултан Назарбаев, считает председатель оппозиционной партии "Ак Жол" Азат Перуашев.

"Отличие, безусловно, в том, что впервые не участвует основатель Республики Казахстан, основатель нашей современной государственности. Если раньше его лидерство было бесспорным, и мы все это заранее знали, то сейчас мы видим, что условия выравниваются", - сказал А.Перуашев журналистам в среду.

Он напомнил, что Н.Назарбаев остался председателем партии "Нур Отан".

"Кандидатура, которую будет выдвигать партия власти, также будет иметь очень большое значение. Для каждой партии, это не только возможность, но и большая честь принять участие в этом транзите власти", - заметил А.Перуашев.

Н.Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

9 апреля К.Токаев объявил, что внеочередные выборы в стране пройдут 9 июня.

При этом он не уточнил, планирует ли он принять участие в борьбе за пост главы государства.

По Конституции Н.Назарбаев имеет право баллотироваться в президенты, но пока не обнародовал свою позицию по этому вопросу.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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