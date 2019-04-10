Далай-лама поправляется после госпитализации с инфекцией грудной клетки

Далай-лама идет на поправку после госпитализации в Дели с инфекцией грудной клетки, сообщает агентство Associated Press.
83-летний духовный лидер буддистов был госпитализирован 9 апреля. По данным агентства, его состояние улучшается, однако ему придется провести в больнице несколько дней.
Накануне его доставили в Дели из Дхарамсалы - города на севере Индии, где проживает далай-лама с тех пор, как бежал из Тибета в 1959 году.
Представитель далай-ламы заявил, что в этом году духовный лидер сократит число поездок по миру из-за состояния здоровья.
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