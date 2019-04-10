МТС подала развернутый иск против Туркменистана, увеличила сумму убытка до $1,5 млрд

"МТС" подала развернутый иск против Туркменистана, увеличив сумму своих потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
"Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в $1,5 млрд. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения", - говорится в сообщении компании.
В июле 2018 года МТС обратилась с иском в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке против Туркмении из-за того, что ее 100%-ная "дочка" "МТС Туркменистан" была вынуждена приостановить деятельность в этой стране. Тогда МТС оценивала убытки от прекращения деятельности в регионе в $750 млн.
В пресс-службе МТС объяснили увеличение суммы искового заявления проведением в конце марта 2019 года "последней независимой оценки". Дата рассмотрения иска МТС не назначена.
В марте вице-президент компании и директор бизнес-единицы "МТС зарубежные компании" Андрей Смелков рассказывал, что в настоящее время МТС в Туркмении осуществляет демонтаж сети и сворачивает бизнес, вскоре приступит к ликвидации компании.
МТС работала в Туркмении с 2006 года и до 2010 года была фактически монополистом на рынке мобильной связи в стране, обслуживала почти 2,5 млн абонентов, в то время как национальный оператор "Алтын Асыр" - только 0,5 млн.
В 2010 году "дочка" МТС прекратила работу из-за истечения срока действия соглашения акционеров с Минсвязи республики (предусматривало выплату Туркмении 20% чистой прибыли). МТС смогла возобновить работу в стране в 2012 году через новое юрлицо ("МТС Туркменистан") и на новых условиях - право на 30%-ное участие в чистой прибыли этой компании получила госкомпания "Туркментелеком".
В сентябре 2017 года "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.
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