Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
"Саудовская Аравия уже получила партию боевых машин", - сказал он.
Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.
Также сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия готовили контракт на поставку систем ПВО С-400 "Триумф".
Россия ранее поставляла "Солнцепёки" на экспорт, в частности, в Ирак. Работа тяжелых огнеметных систем также была замечена в Сирии.
ТОС-1А "Солнцепек" разработан в 2001 году на шасси танка Т-72.
"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Огнеметная система оснащается усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе
ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 154%
Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
“AzerTelecom” стал официальным партнером мировых компаний в сфере кибербезопасности
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»