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СНГ 10.04.2019 12:31

Россия начала поставки тяжелых огнеметов "Солнцепёк" в Саудовскую Аравию - источник

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

"Саудовская Аравия уже получила партию боевых машин", - сказал он.

Осенью 2017 года по итогам визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были подписаны несколько документов в сфере военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о меморандуме о покупке и локализации производства тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и гранатометов АГС-30.

Также сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия готовили контракт на поставку систем ПВО С-400 "Триумф".

Россия ранее поставляла "Солнцепёки" на экспорт, в частности, в Ирак. Работа тяжелых огнеметных систем также была замечена в Сирии.

ТОС-1А "Солнцепек" разработан в 2001 году на шасси танка Т-72.

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Огнеметная система оснащается усовершенствованной пусковой установкой и автоматизированной системой наведения.

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ОГНЕМЕТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]