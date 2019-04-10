Суд в Киргизии огласил обвинение двум экс-премьерам страны, которым грозит до 20 лет лишения свободы

Суд в Бишкеке огласил обвинение двум экс-премьерам Киргизии Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ киргизской столицы, по нему бывшим главам правительства страны грозит до 20 лет колонии, сообщил адвокат С.Исакова Нурбек Токтакунов

"В ходе сегодняшнего заседания стороной обвинения было оглашено обвинение двум обвиняемым - С.Исакову и Ж.Сатыбалдиеву. При этом описательно-мотивировочная часть совершенно одинаковая", - сказал Н.Токтакунов журналистам в среду.

По его словам, согласно предъявленным обвинениям в коррупции, бывшим премьерам грозит до 20 лет лишения свободы.

"Сторона защиты обратилась к суду с несколькими ходатайствами, но они не были удовлетворены. Был поднят вопрос о том, что все обвиняемые сидят в клетках. Это нарушение презумпции невиновности. Суд может применять международные нормы, нормы Конституции. Суду следовало удовлетворить ходатайство о том, чтобы подсудимые могли участвовать на процессе, не будучи за решеткой. Везде в развитых странах обвиняемые сидят вместе со своими адвокатами", - сказал защитник.

Говоря о позиции защиты, Н.Токтакунов заявил, что "по этому делу есть закон о ратификации соглашения о модернизации ТЭЦ Бишкека, поэтому все их (фигурантов - ИФ) действия подкреплены законом", и назвал направомочными действия стороны обвинения.

"Государственное обвинение тем самым ставит под сомнение этот закон. Но, они не могут этого делать, потому что прокуратура должна надзирать над точным исполнением законов. ГКНБ (Госкомитет нацбезопасности - ИФ) тоже не тот орган. В Конституционном суде можно оспаривать эти противоречия, парламент может отменить ранее принятые законы. Но ГКНБ не может подвергать сомнению принятый и действующий закон", - добавил Н.Токтакунов.

Со своей стороны адвокат С.Исакова Замир Жоошев заявил журналистам, сторона защиты настаивает на проведении международного аудита по модернизации ТЭЦ Бишкека.

"Сторона защиты не согласна с позицией прокуратуры, которая утверждает, что нет необходимости проведения международной экспертизы по модернизации ТЭЦ Бишкека. Мы говорим, что это политическое дело и внутри Киргизии мы не добьемся получения обоснованного, всестороннего и объективного заключения экспертов", - сказал З.Жоошев.

"В этой связи мы ходатайствовали, чтобы была проведена международная экспертиза, но ходатайство не было удовлетворено", - добавил адвокат.

В январе 2018 года было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.

По подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Ж.Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.

Кроме того, обвинение в коррупции было предъявлено экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову, которого обвинили в незаконном расходовании выделенных TBEA (китайская компания, осуществлявшая модернизацию ТЭЦ - ИФ) в рамках модернизации ТЭЦ средств на строительство школы. Другой экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, фигурирует еще в двух уголовных делах, одно из которых также связано с его деятельностью на посту руководителя киргизской столицы.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии входили в близкое окружение экс-президента страны А.Атамбаева.