В Сеуле отменили разрешение на строительство здания японского посольства

Власти Южной Кореи отменили разрешение на строительство нового здания посольства Японии в Сеуле, сославшись на задержки строительных работ, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на южнокорейских чиновников.
Предыдущее здание посольства было снесено несколько лет назад, а сотрудники японской дипмиссии перебрались в офисы в соседних высотных зданиях.
В настоящее время, отмечают СМИ, участок представляет собой клочок голой земли за высокой стеной и обнесенный колючей проволокой.
Администрация Сеула в 2015 году выдала разрешение на строительство нового шестиэтажного здания, когда Сеул и Токио подписали договор по урегулированию претензий, связанных с сексуальным рабством корейских женщин в период до и в ходе Второй мировой войны.
Однако строительство, которое в соответствии с законодательством Южной Кореи должно начаться в течение года после получения разрешения, неоднократно откладывалось.
Ранее Сеул расформировал спонсируемую Токио организацию помощи семьям "женщин для утешения".
Фонд был создан в 2015 году при экс-президенте Южной Кореи Пак Кын Хе. Стороны договорились, что Токио переводит в него 1 млрд йен (порядка $8,8 млн), и после этого Сеул больше не поднимает вопрос "женщин для утешения".
Однако нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин неоднократно критиковал это соглашение. Ранее в этом году его администрация пообещала вернуть перечисленные Японией средства и расформировать организацию.
По оценкам историков, около 200 тыс. женщин из Кореи, Китая, Филиппин и других азиатских стран силой заставляли работать в публичных домах для солдат японской армии в период до и в ходе Второй мировой войны.
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