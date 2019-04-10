Премьер Пакистана обещает пресечь деятельность вооруженных группировок

Премьер-министр Пакистана Амран Хан высказался за продолжение борьбы с вооруженными группировками, сообщает в среду телеканал "Толо-ньюс".

"Мы решили, и страна решила: ради будущего страны мы не допустим деятельности вооруженных группировок ", - сказал А.Хан журналистам в Исламабаде.

Такое заявление премьер-министр сделал на фоне многолетних обвинений властей Пакистана в том, что пакистанские службы безопасности использовали боевиков против своих соседей, Афганистана и Индии, отмечает телеканал.

В свою очередь, власти Пакистана постоянно подчеркивали, что страна пострадала от насилия боевиков больше, чем любое другое государство, учитывая экономический ущерб в несколько миллиардов долларов.