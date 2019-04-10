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Дальнее зарубежье 10.04.2019 13:30

Премьер Пакистана обещает пресечь деятельность вооруженных группировок

Премьер-министр Пакистана Амран Хан высказался за продолжение борьбы с вооруженными группировками, сообщает в среду телеканал "Толо-ньюс".

"Мы решили, и страна решила: ради будущего страны мы не допустим деятельности вооруженных группировок ", - сказал А.Хан журналистам в Исламабаде.

Такое заявление премьер-министр сделал на фоне многолетних обвинений властей Пакистана в том, что пакистанские службы безопасности использовали боевиков против своих соседей, Афганистана и Индии, отмечает телеканал.

В свою очередь, власти Пакистана постоянно подчеркивали, что страна пострадала от насилия боевиков больше, чем любое другое государство, учитывая экономический ущерб в несколько миллиардов долларов.

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Тэги: ПАКИСТАН, БОЕВИКИ, ПРЕМЬЕР, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]