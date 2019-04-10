Турция приобретет у России вторую партию С-400, если США откажут в поставках Patriot - глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство "Анадолу".
"Министр иностранных дел заявил, что, если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.
Глава МИД отметил также, что Анкара найдет замену истребителям F-35. "В случае если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения", - сказал М.Чавушоглу.
При этом он напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРС С-300, но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года.
Решение Анкары о приобретении С-400 вызвало волну критики и угроз со стороны Вашингтона, который пытается убедить Турцию отказаться от сделки. В противном случае США намерены ввести против нее жесткие экономические санкции.
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил на слушаниях в сенате во вторник, что Анкара поставлена об этом в известность.
Накануне группа американских сенаторов в совместной статье в газете The New York Times завила, что Р.Т.Эрдогану вскоре придется окончательно выбрать, приобретать ли российские С-400 или американские истребители-бомбардировщики F-35.
При этом авторы статьи пригрозили, что, если Р.Т.Эрдоган выберет С-400, то против Турции будут введены санкции, которые нанесут значительный ущерб турецкой экономике.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе
ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 154%
Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
“AzerTelecom” стал официальным партнером мировых компаний в сфере кибербезопасности
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»