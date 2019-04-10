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Дальнее зарубежье 10.04.2019 12:04

У Терезы Мэй нет новых идей по выходу их тупика Brexit - парламентарий ЕС

У премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нет свежих идей по выходу из тупика, в который попала Великобритания в связи с Brexit, что усложняет вопрос о предоставлении очередной отсрочки, заявил в интервью американскому телеканалу CNBC член Европейского парламента Манфред Вебер.

"Вынужден признать, я не вижу, что Тереза Мэй представит какой-то новый подход", - сказал парламентарий, претендующий на пост главы Еврокомиссии.

Он добавил, что, по его мнению, у Т.Мэй нет "ни одной новой идеи, никаких мыслей о новом свежем взгляде".

"Вот почему я так критически отношусь к идее еще одной отсрочки. Но задача Т.Мэй - убедить нас", - подчеркнул М.Вебер.

М.Вебер - член Европарламента и председатель Европейской народной партии.

10 апреля лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе ситуацию с Brexit.

Основное внимание будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно продление сроков Brexit.

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Тэги: ЕС, BREXIT, МЭЙ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]