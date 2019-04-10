Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9145 RUR   0.0262 GBR   2.2199 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.98 -0.42 Brent 70.61 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.04.2019 13:42

Uber планирует IPO на $10 млрд, крупнейшее после Alibaba

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, планирует привлечь в рамках первичного размещения своих акций около $10 млрд, при этом официальные данные о регистрации IPO будут опубликованы в четверг, пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

Предполагаемый размер IPO позволит ему стать одним из крупнейших размещений технологических компаний в истории, а также самым значительным после IPO китайской Alibaba Group в 2014 году.

По итогам размещения Uber может быть оценена в $90-100 млрд, в то время как ранее аналитики предполагали, что рыночная стоимость компании может составить $120 млрд. В рамках последнего раунда привлечения финансирования Uber была оценена в $76 млрд.

Uber намерена провести road show в конце апреля, размещение пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в начале мая, сообщают источники.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 65 странах, включая Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]