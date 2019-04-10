Перенос Brexit мог бы составить от 6 месяцев до года - премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подчеркнул связь возможной отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза с гарантиями Лондона ратифицировать соглашение.
"Чем более долгим будет перенос, тем более значительные и надежные гарантии должны дать британцы", - заявил глава бельгийского правительства, комментируя в среду в эфире радиостанции Bel RTL предстоящий вечером саммит ЕС по Brexit.
Он пояснил, что перенос Brexit мог бы быть определен на срок от 6 месяцев до одного года.
По его словам, "на случай нелояльного поведения британцев, можно предусмотреть немедленное прекращение отсрочки".
Ш.Мишель вновь повторил, что Евросоюз не намерен проводить повторные переговоры по соглашению о Brexit.
Лидеры 27 стран ЕС в среду обсудят в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию с Brexit в перспективе переноса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.
В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно продление сроков Brexit.
Т.Мэй направила 5 апреля письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой о переносе Brexit на 30 июня 2019 года.
Д.Туск 9 апреля разослал письмо-приглашение главам государств и правительств на внеочередной саммит ЕС, в котором, сообщая о предстоящем рассмотрении просьбы Т.Мэй, написал, что опыт Европейского совета, а также глубокие разногласия в Палате общин "дают нам мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня".
"Вот почему я считаю, что мы должны также обсудить альтернативное, более продолжительное продление. Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться лишь столько времени, сколько необходимо, и не более одного года, поскольку после этой даты нам нужно будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам", - предложил Д.Туск.
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