Баку и Тбилиси проведут заседание МПК в I полугодии 2019г

Очередное заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в первой половине текущего года в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Очередное заседание МПК состоится в Баку в первой половине текущего года. Мы работаем над уточнением срока заседания и повестки», - сказал собеседник агентства.

В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.

Ф.Исазаде