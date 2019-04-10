Баку и Тбилиси проведут заседание МПК в I полугодии 2019г

Очередное заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в первой половине текущего года в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Очередное заседание МПК состоится в Баку в первой половине текущего года. Мы работаем над уточнением срока заседания и повестки», - сказал собеседник агентства.
В последний раз заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.
Ф.Исазаде
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