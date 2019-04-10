Мадуро согласился на получение помощи со стороны Красного креста

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова получить международную помощь со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК).
"Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы сотрудничества для международной помощи и поддержки", - написал Н.Мадуро в своем аккаунте Twitter после встречи Питером Маурером.
Н.Мадуро, отрицающий, что нынешнюю ситуацию в Венесуэле можно охарактеризовать как гуманитарный кризис, после встречи с П.Маурером подтвердил, что в рамках сотрудничества с (МККК) следует уважать "правовой порядок Венесуэлы".
Делегация МККК во главе с П.Маурером находится в этой южноамериканской стране с субботы, 6 апреля, и должна завершить свой визит в среду, 10 апреля.
В прошлую пятницу МККК заявил, что "обеспокоен серьезным влиянием нынешней ситуации на венесуэльцев, особенно тех, кто не имеет доступа к основным услугам".
21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.
Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.
Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.
Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе
ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 154%
Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
“AzerTelecom” стал официальным партнером мировых компаний в сфере кибербезопасности
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»