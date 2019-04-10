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Дальнее зарубежье 10.04.2019 14:15

Мадуро согласился на получение помощи со стороны Красного креста

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова получить международную помощь со стороны Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы сотрудничества для международной помощи и поддержки", - написал Н.Мадуро в своем аккаунте Twitter после встречи Питером Маурером.

Н.Мадуро, отрицающий, что нынешнюю ситуацию в Венесуэле можно охарактеризовать как гуманитарный кризис, после встречи с П.Маурером подтвердил, что в рамках сотрудничества с (МККК) следует уважать "правовой порядок Венесуэлы".

Делегация МККК во главе с П.Маурером находится в этой южноамериканской стране с субботы, 6 апреля, и должна завершить свой визит в среду, 10 апреля.

В прошлую пятницу МККК заявил, что "обеспокоен серьезным влиянием нынешней ситуации на венесуэльцев, особенно тех, кто не имеет доступа к основным услугам".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Николаса Мадуро, - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, МККК, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]