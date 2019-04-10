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Карабахский конфликт 10.04.2019 12:55

Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, проведенный 10 апреля, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«Мониторинг был проведен в направлении Агдамского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Ральф Босхард.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович, Михаил Олару и представитель ГПВУ полковник Юрий Дудченко.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, ФРОНТ, МОНИТОРИНГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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