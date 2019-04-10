Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, проведенный 10 апреля, завершился без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг был проведен в направлении Агдамского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в сообщении.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Саймон Тиллер и представитель Группы Планирования Высокого Уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Ральф Босхард.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович, Михаил Олару и представитель ГПВУ полковник Юрий Дудченко.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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