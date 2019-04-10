Президент Алиев рассчитывает на деятельность аргентинских компаний в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев пригласил аргентинские компании к деятельности в Азербайджане, сообщает сайт главы государства.

«На встрече с новоназначенным послом Аргентины в Баку Серхио Освальдо Пересом Гунеллой президент Ильхам Алиев отметил о благоприятной среде, созданной в Азербайджане для деятельности иностранных компаний. Глава государства выразил надежду на то, что аргентинские компании будут работать в Азербайджане», - отмечается в информации.

Президент и посол на встрече обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в сферах энергетики, бизнеса, АПК.

Р.Бабаев