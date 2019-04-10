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Бизнес и законодательство 10.04.2019 13:10

Президент Алиев рассчитывает на деятельность аргентинских компаний в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев пригласил аргентинские компании к деятельности в Азербайджане, сообщает сайт главы государства.

«На встрече с новоназначенным послом Аргентины в Баку Серхио Освальдо Пересом Гунеллой президент Ильхам Алиев отметил о благоприятной среде, созданной в Азербайджане для деятельности иностранных компаний. Глава государства выразил надежду на то, что аргентинские компании будут работать в Азербайджане», - отмечается в информации.

Президент и посол на встрече обменялись мнениями по перспективам сотрудничества в сферах энергетики, бизнеса, АПК.

Р.Бабаев

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Тэги: АРГЕНТИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]