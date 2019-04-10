Турецкая «дочка» SOCAR на 5 лет привлечена в качестве поставщика топлива для авиакомпаний в новом аэропорту Стамбула

Компания SOCARAviation (дочерняя структура SOCAR Turkiye Enerji) выбрана поставщиком авиационного топлива для авиакомпаний, обслуживаемых новым Стамбульским аэропортом, сообщает SOCAR.
«SOCARAviation стала победителем тендера, ранее объявленного Стамбульским аэропортом, на ежегодную поставку для авиакомпаний 700 тыс. тонн авиационного топлива в течение 5 лет», - отмечает Госнефтекомпания.
В информации также указывается, что SOCARAviation в текущем году покроет 50% потребностей в авиатопливе компании Turkish Airlines в Стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен, а также потребности в этом виде топлива аэропортов Измира, Бодрума, Антальи и Даламана.
«Авиационный сектор Турции растет. После того, как Стамбульский аэропорт заработает на полную мощность, SOCAR обеспечит 60% его спроса в авиационном топливе. С вводом НПЗ «STAR» на полную мощность, завод ежегодно будет производить 1,6 млн тонн авиатоплива, что позволит нашей компании еще больше укрепить свои позиции на этом рынке», - отметил руководитель отдела торговли SOCAR Turkiye Enerji Мурат Эрдоган, слова которого приводятся в сообщении.
SOCARAviation вошла в авиационный сектор Турции в 2013 году, осуществляя поставки топлива для авиакомпаний, обслуживаемых аэропортами Ататюрка и Сабиха Гекчен в Стамбуле и рядом других аэропортов страны.
Аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года и обслужил с тех пор почти 3 тыс. рейсов. Новый аэропорт имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку для 500 воздушных судов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он рассчитан на прием рейсов 250 авиакомпаний по 350 направлениям. Ожидается, что ежегодно этот аэропорт будет обслуживать до 200 млн пассажиров.
Н.Аббасова
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