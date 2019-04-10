В Кремле считают возможными новые закупки С-400 Турцией

Москва обладает достаточными технологическими возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с другими государствами, в том числе, с Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара может закупить у РФ вторую партию комплекса С-400, если Вашингтон откажется продавать систему ПРО Patriot.

"ВТС является очень важным измерением взаимодействия РФ со многими зарубежными странами. Реализация такого сотрудничества говорит об особом уровне развития двусторонних отношений, в том числе, это относится к Турции", - сказал Д.Песков журналистам в среду.

"Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, РФ ищет возможности расширения этого военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Министр иностранных дел заявил, что, если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.

При этом М.Чавушоглу напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРС С-300, но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.