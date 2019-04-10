В Кремле считают возможными новые закупки С-400 Турцией

Москва обладает достаточными технологическими возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с другими государствами, в том числе, с Турцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявлению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара может закупить у РФ вторую партию комплекса С-400, если Вашингтон откажется продавать систему ПРО Patriot.
"ВТС является очень важным измерением взаимодействия РФ со многими зарубежными странами. Реализация такого сотрудничества говорит об особом уровне развития двусторонних отношений, в том числе, это относится к Турции", - сказал Д.Песков журналистам в среду.
"Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями и, конечно же, РФ ищет возможности расширения этого военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot, сообщило в среду агентство "Анадолу".
"Министр иностранных дел заявил, что, если США откажутся продавать Турции ПРО Patriot, она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы ПРО", - цитирует заявление министра агентство в своем микроблоге в Twitter.
При этом М.Чавушоглу напомнил, что ряд стран НАТО вооружен российскими ЗРС С-300, но это не вступает в противоречие с их членством в альянсе.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРС С-400 могут начаться раньше запланированного срока - июля 2019 года.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе
ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 154%
Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
“AzerTelecom” стал официальным партнером мировых компаний в сфере кибербезопасности
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»