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Происшествия 10.04.2019 13:40

В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям

Министерство юстиции Азербайджана отмечает рост в 2018 году числа дел в связи с административными правонарушениями, рассмотренных судами первой инстанции.

«В 2018 году суды первой инстанции рассмотрели 62,113 тыс. дел в связи с административными правонарушениями, что на 10,9% больше показателя 2017 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате Азербайджана.

По данным Минюста, 61,8% из рассмотренных дел были связаны с нарушением правил управления, 5,3% - имущества, 4,8% - общественного порядка, безопасности и морали, 4,6% - правил дорожного движения, 4% - здоровья, 0,9% - незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 15% - прочими делами.

При этом по 62,9% делам были приняты решения об административном наказании, 28,2% - прекращено исполнение, 8,4% - возвращены на дополнительное расследование, 0,5% - направлены по назначению.

По указанным делам к административной ответственности были привлечены 39,094 тыс. человек (рост на 12,8% с 2017 годом). В отношении 48% из них применен административный штраф, 26,5% - ограничение прав, 21,6% - взяты под административный арест, 2,4% - привлечены к административным работам, 1,5% - применены другие виды наказания.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СУДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]