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Транспорт и связь 10.04.2019 13:44

Азербайджан прогнозирует рост к 2023г объема производства продукции автопрома до $70 млн

Азербайджан прогнозирует рост к 2023 году объема производства автотранспортных средств до $70 млн.

Такие данные приведены в отчете Market Analysis Azerbaijan 2019, опубликованном Азербайджано-Германской торговой палатой.

В 2019 году объем производства в автомобильной промышленности прогнозируется на уровне $20 млн.

"Производство автомобилей в Азербайджане постепенно набирает обороты, благодаря стратегической дорожной карты по развитию тяжелой промышленности и машиностроения, принятой правительством в 2016 году. Ключевыми моментами являются расширение сборки автомобилей. Согласно прогнозам правительства, объем производства в автомобильной промышленности достигнет почти $20 млн в 2019 году, а в 2022 году - не менее $70 млн", - говорится в отчете.

В частности, в регионах Азербайджана в настоящее время реализуются проекты сборки автотранспортных средств с иранскими и российскими компаниями. Кроме этого, в планах правительства организация сборки автобусов.

А.Мамедов

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]