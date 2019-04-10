Азербайджан прогнозирует рост к 2023г объема производства продукции автопрома до $70 млн

Азербайджан прогнозирует рост к 2023 году объема производства автотранспортных средств до $70 млн.

Такие данные приведены в отчете Market Analysis Azerbaijan 2019, опубликованном Азербайджано-Германской торговой палатой.

В 2019 году объем производства в автомобильной промышленности прогнозируется на уровне $20 млн.

"Производство автомобилей в Азербайджане постепенно набирает обороты, благодаря стратегической дорожной карты по развитию тяжелой промышленности и машиностроения, принятой правительством в 2016 году. Ключевыми моментами являются расширение сборки автомобилей. Согласно прогнозам правительства, объем производства в автомобильной промышленности достигнет почти $20 млн в 2019 году, а в 2022 году - не менее $70 млн", - говорится в отчете.

В частности, в регионах Азербайджана в настоящее время реализуются проекты сборки автотранспортных средств с иранскими и российскими компаниями. Кроме этого, в планах правительства организация сборки автобусов.

А.Мамедов