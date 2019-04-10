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СНГ 10.04.2019 15:01

Выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана продлится до 28 апреля - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Казахстана в среду объявила о начале процедуры выдвижения кандидатов в президенты страны, процесс продлится до 28 апреля.

"Согласно плану, выдвижение кандидатов на должность президента Республики Казахстан начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 10 апреля 2019 года, и заканчивается в 18:00 28 апреля текущего года", - говорится в сообщении ЦИК, распространенном в среду.

Агитационная кампания зарегистрированных кандидатов в президенты Казахстана будет проходить с 11 мая до полуночи 8 июня, сообщила пресс-служба Центризбиркома Казахстана.

"Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00:00 часов дня, предшествующего дню голосования, то есть до 00:00 часов 8 июня. Согласно п.3 ст.28 КЗ "О выборах" объявление и опубликование сведений о размере оплаты, условиях и порядке представления эфира и печатных площадей зарегистрированным кандидатам в президенты Республики Казахстан должно быть проведено не позднее пяти дней до начала предвыборной агитации, т.е. до 5 мая", - говорится в сообщении Центризбиркома.

ЦИК Казахстана включила в реестр избирателей более 11,8 млн казахстанцев.

"По состоянию на 1 января 2019 года в реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 млн 814 тыс. 19 граждан, обладающих правом голоса", - говорится в сообщении комиссии, распространенном в среду.

В документе отмечается, что поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

"Таким образом в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 тыс. 140 достоверных подписей избирателей. Выдача подписных листов будет произведена в течение пяти дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем, кандидаты в президенты Казахстана должны будут внести на счет Центральной избирательной комиссии страны избирательный взнос 2 млн 125 тыс. тенге (около $5,53 тыс.), эквивалентный 50-ти минимальным заработным платам, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЦЕНТРИЗИБРКОМ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]