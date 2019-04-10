Выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана продлится до 28 апреля - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Казахстана в среду объявила о начале процедуры выдвижения кандидатов в президенты страны, процесс продлится до 28 апреля.
"Согласно плану, выдвижение кандидатов на должность президента Республики Казахстан начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 10 апреля 2019 года, и заканчивается в 18:00 28 апреля текущего года", - говорится в сообщении ЦИК, распространенном в среду.
Агитационная кампания зарегистрированных кандидатов в президенты Казахстана будет проходить с 11 мая до полуночи 8 июня, сообщила пресс-служба Центризбиркома Казахстана.
"Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00:00 часов дня, предшествующего дню голосования, то есть до 00:00 часов 8 июня. Согласно п.3 ст.28 КЗ "О выборах" объявление и опубликование сведений о размере оплаты, условиях и порядке представления эфира и печатных площадей зарегистрированным кандидатам в президенты Республики Казахстан должно быть проведено не позднее пяти дней до начала предвыборной агитации, т.е. до 5 мая", - говорится в сообщении Центризбиркома.
ЦИК Казахстана включила в реестр избирателей более 11,8 млн казахстанцев.
"По состоянию на 1 января 2019 года в реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 млн 814 тыс. 19 граждан, обладающих правом голоса", - говорится в сообщении комиссии, распространенном в среду.
В документе отмечается, что поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.
"Таким образом в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 тыс. 140 достоверных подписей избирателей. Выдача подписных листов будет произведена в течение пяти дней после установления соответствия кандидата требованиям Конституции и Конституционного закона", - уточняется в сообщении.
Вместе с тем, кандидаты в президенты Казахстана должны будут внести на счет Центральной избирательной комиссии страны избирательный взнос 2 млн 125 тыс. тенге (около $5,53 тыс.), эквивалентный 50-ти минимальным заработным платам, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.
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