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СНГ 10.04.2019 15:11

Назарбаев заявил о необходимости досрочных выборов в Казахстане для укрепления легитимности власти

Внеочередные выборы президента Казахстана проводятся для укрепления легитимности власти в стране, заявил лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Вчера Касым-Жомарт Токаев, используя свое законное право, подписал указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана. Они необходимы для дальнейшего укрепления легитимности власти и обеспечения стабильности в стране", - сказал Н.Назарбаев, которого цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость проведения выборов в полном соответствии с законодательством страны и с соблюдением всех демократических норм и процедур.

Накануне президент Казахстана К.Токаев объявил о проведении внеочередных выборов в стране 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВЫБОРЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]