Назарбаев заявил о необходимости досрочных выборов в Казахстане для укрепления легитимности власти

Внеочередные выборы президента Казахстана проводятся для укрепления легитимности власти в стране, заявил лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Вчера Касым-Жомарт Токаев, используя свое законное право, подписал указ о проведении досрочных выборов президента Казахстана. Они необходимы для дальнейшего укрепления легитимности власти и обеспечения стабильности в стране", - сказал Н.Назарбаев, которого цитирует его пресс-служба.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость проведения выборов в полном соответствии с законодательством страны и с соблюдением всех демократических норм и процедур.

Накануне президент Казахстана К.Токаев объявил о проведении внеочередных выборов в стране 9 июня.