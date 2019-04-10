Boeing в марте не получила ни одного заказа на самолеты 737

Американская Boeing Co. в марте не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты 737, самую хорошо продаваемую модель компании.

Такая ситуация возникла впервые почти за семь лет, отмечает Dow Jones.

В марте Boeing поставила всего 11 авиалайнеров 737 MAX. В предыдущие два месяца показатель был выше более чем в два раза.

В начале года компания планировала, что по итогам года она отправит клиентам свыше 900 самолетов модели 737. Однако теперь аналитики ожидают, что их число скорее будет составлять около 750.

На прошлой неделе Boeing объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 - до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов.

Котировки акций Boeing снизились во вторник на 1,5%. Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники сейчас составляет около $211 млрд. После крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в марте капитализация компании упала более чем на $30 млрд.

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2017 года 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.