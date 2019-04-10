В Новой Зеландии запретили частное владение оружием армейского образца

Парламент Новой Зеландии в среду одобрил закон о почти полном запрете частного владения автоматическим и полуавтоматическим оружием армейского образца - спустя меньше месяца после нападения на мечети в этой стране, передает агентство Associated Press (AP).
Закон поддержали 119 парламентариев, а против высказался лишь один депутат.
"В прошлом было очень немного случаев, когда я видела такое единство в парламенте, и я не могу представить себе обстоятельств, когда это (единство - ИФ) было бы более необходимо, нежели сейчас", - заявила в свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Как отмечает AP, теперь закону для вступления в силу нужно лишь одобрение генерал-губернатора Новой Зеландии, что является простой формальностью.
После принятия закона владельцы подобного оружия могут сдать его в полицию в обмен на компенсацию. В случае его хранения нарушителю закона может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако в том, что касается хранения такого оружия, закон предусматривает исключения для оружейных коллекционеров и для лиц, профессионально занимающихся борьбой с сельскохозяйственными вредителями.
15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.
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