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Дальнее зарубежье 10.04.2019 15:34

В Новой Зеландии запретили частное владение оружием армейского образца

Парламент Новой Зеландии в среду одобрил закон о почти полном запрете частного владения автоматическим и полуавтоматическим оружием армейского образца - спустя меньше месяца после нападения на мечети в этой стране, передает агентство Associated Press (AP).

Закон поддержали 119 парламентариев, а против высказался лишь один депутат.

"В прошлом было очень немного случаев, когда я видела такое единство в парламенте, и я не могу представить себе обстоятельств, когда это (единство - ИФ) было бы более необходимо, нежели сейчас", - заявила в свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как отмечает AP, теперь закону для вступления в силу нужно лишь одобрение генерал-губернатора Новой Зеландии, что является простой формальностью.

После принятия закона владельцы подобного оружия могут сдать его в полицию в обмен на компенсацию. В случае его хранения нарушителю закона может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако в том, что касается хранения такого оружия, закон предусматривает исключения для оружейных коллекционеров и для лиц, профессионально занимающихся борьбой с сельскохозяйственными вредителями.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ОРУЖИЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]