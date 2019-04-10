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Дальнее зарубежье 10.04.2019 14:36

Меры безопасности повышены в Индии в связи с началом парламентских выборов

Власти Индии усиливают меры безопасности в преддверии начала парламентских выборов в этой стране, сообщают западные СМИ.

Так, более 80 тыс. солдат и полицейских будут дислоцированы в штате Чхаттисгарх, где чаще всего совершают нападения боевики-маоисты.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля 2019 года. Около 900 млн избирателей должны будут проголосовать за кандидатов, претендующих на 543 места в парламенте страны.

Эти парламентские выборы должны стать самыми масштабными в истории: число избирателей больше, которые могут принять участие в выборах, больше, чем население Европы и Австралии вместе взятые.

Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ВЫБОРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]