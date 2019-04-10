МЭА прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2019г на уровне 780 тыс. б/с, в 2020г – 760 тыс. б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2019 году на уровне 780 тыс. баррелей в сутки, отмечается в мартовском отчете МЭА.
По прогнозам Агентства, в I и во II-ом квартале 2019 года добыча нефти в Азербайджане составит 790 тыс. б/с, в III-ем квартале снизится до 780 тыс. б/с, в IV-ом –до 760 тыс. баррелей.
В 2020 году МЭА прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане на уровне 760 тыс. баррелей. При этом, по оценкам агентства, первые два квартала объем нефтедобычи составит 770 тыс. баррелей, в III-ем квартале снизится до 750 тыс. б/с, в IV-ом - до 730 тыс. баррелей.
В январе 2019 года МЭА прогнозировало среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в текущем году на уровне 790 тыс. баррелей, в 2020 году – 780 тыс. баррелей.
Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2019 году на уровне 776,5 тыс. баррелей в сутки.
По данным Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей, в 2017 году - 781,9 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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