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ТЭК 10.04.2019 14:37

МЭА прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2019г на уровне 780 тыс. б/с, в 2020г – 760 тыс. б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует добычу нефти в Азербайджане в 2019 году на уровне 780 тыс. баррелей в сутки, отмечается в мартовском отчете МЭА.

По прогнозам Агентства, в I и во II-ом квартале 2019 года добыча нефти в Азербайджане составит 790 тыс. б/с, в III-ем квартале снизится до 780 тыс. б/с, в IV-ом –до 760 тыс. баррелей.

В 2020 году МЭА прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане на уровне 760 тыс. баррелей. При этом, по оценкам агентства, первые два квартала объем нефтедобычи составит 770 тыс. баррелей, в III-ем квартале снизится до 750 тыс. б/с, в IV-ом - до 730 тыс. баррелей.

В январе 2019 года МЭА прогнозировало среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в текущем году на уровне 790 тыс. баррелей, в 2020 году – 780 тыс. баррелей.

Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует среднесуточную добычу нефти в Азербайджане в 2019 году на уровне 776,5 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей, в 2017 году - 781,9 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: МЭА, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]