Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана

Пожар произошел в среду на верхнем этаже трехэтажного здания больницы в Низаминском районе Баку, находящегося на балансе Министерства здравоохранения, сообщает МЧС Азербайджана.
«Загорелись хранившиеся в коридоре третьего этажа домашние принадлежности», - отмечается в информации. Здание больницы, в котором проживают вынужденные переселенцы, в настоящее время не используется по непосредственному назначению.
Прибывшие на место возгорания пожарные потушили огонь.
«Во время тушения пожарные спасли двух человек, в том числе малолетнего ребенка, и эвакуировали десять человек», - сообщает МЧС.
По данным Центра управления кризисными ситуациями, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых необходимая медицинская помощь была оказана на месте, второму – в клинических условиях.
Р.Бабаев
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