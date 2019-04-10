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Происшествия 10.04.2019 14:44

Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана

Пожар произошел в среду на верхнем этаже трехэтажного здания больницы в Низаминском районе Баку, находящегося на балансе Министерства здравоохранения, сообщает МЧС Азербайджана.

«Загорелись хранившиеся в коридоре третьего этажа домашние принадлежности», - отмечается в информации. Здание больницы, в котором проживают вынужденные переселенцы, в настоящее время не используется по непосредственному назначению.

Прибывшие на место возгорания пожарные потушили огонь.

«Во время тушения пожарные спасли двух человек, в том числе малолетнего ребенка, и эвакуировали десять человек», - сообщает МЧС.

По данным Центра управления кризисными ситуациями, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых необходимая медицинская помощь была оказана на месте, второму – в клинических условиях.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ЗДАНИЕ, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]