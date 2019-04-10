Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана

Пожар произошел в среду на верхнем этаже трехэтажного здания больницы в Низаминском районе Баку, находящегося на балансе Министерства здравоохранения, сообщает МЧС Азербайджана.

«Загорелись хранившиеся в коридоре третьего этажа домашние принадлежности», - отмечается в информации. Здание больницы, в котором проживают вынужденные переселенцы, в настоящее время не используется по непосредственному назначению.

Прибывшие на место возгорания пожарные потушили огонь.

«Во время тушения пожарные спасли двух человек, в том числе малолетнего ребенка, и эвакуировали десять человек», - сообщает МЧС.

По данным Центра управления кризисными ситуациями, в результате пожара пострадали два человека, одному из которых необходимая медицинская помощь была оказана на месте, второму – в клинических условиях.

Р.Бабаев