Пресс-релиз

12 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку будет проходить трансляция проводимой Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург) конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке».

С докладами выступят заведующая мемориальным научно-методическим отделом Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина Тамар Филатова, математик, публицист, историк космонавтики Павел Шубин, научный сотрудник отдела Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Вячеслав Зырянов и исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Ведущие конференции - координатор проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева и ведущий менеджер Президентской библиотеки Елена Чувашова.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



