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10.04.2019 14:49

Пресс-релиз

12 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку будет проходить трансляция проводимой Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург) конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке».
С докладами выступят заведующая мемориальным научно-методическим отделом Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина Тамар Филатова, математик, публицист, историк космонавтики Павел Шубин, научный сотрудник отдела Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Вячеслав Зырянов и исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Ведущие конференции - координатор проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева и ведущий менеджер Президентской библиотеки Елена Чувашова.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]