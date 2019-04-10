Пресс-релиз

12 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку будет проходить трансляция проводимой Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург) конференции «День космонавтики в Президентской библиотеке».
С докладами выступят заведующая мемориальным научно-методическим отделом Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина Тамар Филатова, математик, публицист, историк космонавтики Павел Шубин, научный сотрудник отдела Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова Вячеслав Зырянов и исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Ведущие конференции - координатор проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева и ведущий менеджер Президентской библиотеки Елена Чувашова.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе
ОПЕК в марте снизил нефтедобычу на 534 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 154%
Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Израильтяне на выборах проголосовали за сохранение статус-кво в регионе, считают в Палестинской администрации
В Новой Зеландии запретили частное владение оружием армейского образца
Назарбаев заявил о необходимости досрочных выборов в Казахстане для укрепления легитимности власти
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»