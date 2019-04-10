Израильтяне на выборах проголосовали за сохранение статус-кво в регионе, считают в Палестинской администрации

Израильтяне на прошедших парламентских выборах проголосовали не за мир в регионе, а за продолжение оккупации палестинских территорий, заявил в среду главный палестинский переговорщик с израильтянами Саеб Эрикат.
"Израильтяне проголосовали за сохранение статус-кво. Они сказали "нет" миру и "да" оккупации", - подчеркнул высокопоставленный представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), которого цитируют израильские СМИ.
Согласно предварительным итогам прошедшего накануне голосования, партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" может вместе с другими лояльными партиями составить парламентское большинство и право сформировать правительство, а сам Б.Нетаньяху - в пятый раз возглавить кабинет.
При этом главный противник Б.Нетаньяху - лидер левого оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - не сдается и обещает стать премьер-министром.
Издание "Исраэль хайом" отмечает, что израильские правые партии выступают против создания палестинского государства и выступают за аннексию израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В период премьерства Б.Нетаньяху палестино-израильские переговоры зашли в тупик.
Ранее глава ПНА Махмуд Аббас выразил надежду, что новое правительство Израиля будет работать ради достижения "мира в интересах палестинцев, израильтян и всего мира".
Палестинцы надеются, что Израиль "вернется за стол переговоров" при новом руководстве, подчеркнул палестинский лидер.
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