Грузия направила в Совет Европы 500 тыс. евро - премьер

Грузия в одностороннем порядке внесла в казну Совета Европы 500 тыс. евро, заявил в среду глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"Наше правительство приняло решение добровольно внести в казну Совета Европы 500 тысяч евро, так как организация всегда поддерживала и поддерживает Грузию. Очень важно, чтобы Совет Европы продолжил работу по двум направлениям - осуществлению мониторинга, выявлению проблем в странах являющимися членами организации и оказывал помощь этим государствам по устранению выявленных недостатков", - заявил М.Бахтадзе, выступая в международной организации.

В Совете Европы в среду отмечают 20-летие вступления Грузии в организацию.