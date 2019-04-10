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Финансы 10.04.2019 15:12

Госнефтефонд Азербайджана 24 апреля узнает размер дивидендов за 2018г от деятельности ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ рассмотрит вопрос дивидендов за 2018 год 24 апреля, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики.

"По-моему, 24 апреля", - заявил А.Костин.

Отвечая на вопрос, не появилась ли ясность по размеру дивидендных выплат, глава ВТБ сказал: "По дивидендам еще будем спорить".

Минфин РФ понимает необходимость пожертвовать частью дивидендных выплат ВТБ за 2018 год в силу ужесточения требований к капиталу и планов по росту активов, заявил в середине марта замминистра финансов Алексей Моисеев. Он подтвердил, что дивидендные выплаты BТБ за 2018 год будут меньше 50% чистой прибыли.

Группа ВТБ в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 49% - до 178,8 млрд рублей. Чистая прибыль банка за 2018 год по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла в 2,5 раза - до 256,6 млрд рублей.

Глава ВТБ А.Костин в январе 2019 года заявил, что дивидендные выплаты ВТБ за 2018 год могут быть меньше 50% прибыли, но это разовое решение, необходимое для выполнения банком регуляторных требований. Он напомнил, что "Базель III" обходится ВТБ в 450 млрд рублей инвестиций за три года (2017-2019 годы).

За 2017 год ВТБ выплатил дивиденды на все виды акций в размере около 73,5 млрд рублей, что составляет 61% его чистой прибыли по МСФО (равнялась 120,1 млрд рублей) и 73% чистой прибыли по РСБУ (101,3 млрд рублей) за год. По итогам 2016 года дивидендные выплаты ВТБ составили 62,3 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными миноритарными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана, Credit Suisse AG, который, как сообщалось, выступает депозитарием для суверенного фонда Катара, а также находящийся под контролем ЦБ РФ банк "ФК Открытие".

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Тэги: ВТБ, ДИВИДЕНДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]