ОПЕК снизила оценку темпов поставок нефти из стран не-ОПЕК: рост на 2,18 млн б/с - до 64,54 млн б/с

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году выросли на 2,9 млн б/с - до 62,37 млн б/с, показатель увеличился по сравнению с прошлой оценкой роста на 160 тыс. б/с, говорится в отчете ОПЕК за апрель.

Повышение произошло из-за пересмотра производства в Великобритании, Бразилии и Китае. Основными драйверами роста в 2018 году стали США, Канада, Россия, Великобритания, Казахстан и Катар, который в 2019 году вышел из ОПЕК. Между тем, Мексика, Норвегия и Вьетнам показали наибольшее снижение.

Между тем, прогноз темпов роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, на 2019 год был снижен на 60 тыс. б/с из-за длительных ремонтов в Казахстане, Бразилии и Канаде, который частично компенсируется ростом производства в США и России. Теперь ожидается, что рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году составит 2,18 млн б/с - до 64,54 млн б/с.

Рост поставок в 2019 году, как прогнозирует ОПЕК, покажут США, Бразилия, Великобритания, Австралия и Гана, в то же время Мексика, Казахстан, Норвегия, Индонезия и Вьетнам покажут наибольшее снижение.

В марте страны ОПЕК снизили добычу в среднем на 534 тыс. б/с, до 30,02 млн б/с.

Добыча нефти в России в марте, по предварительным данным, снизилась на 40 тыс. б/с - до 11,49 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК. При этом картель увеличил прогноз добычи нефти в России на текущий год на 190 тыс. б/с - до 11,54 млн баррелей в сутки.