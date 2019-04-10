Мировые запасы нефти в феврале хоть и снизились на 18,3 млн барр., но по-прежнему остаются значительно выше 5-летнего уровня

Мировые запасы нефти в феврале 2019 года по предварительным данным снизились на 18,3 млн баррелей - до 2 млрд 863 млн баррелей, говорится в отчете ОПЕК за март.
Несмотря на это снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет. "Это на 7 млн баррелей выше, чем год назад, и на 7,5 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти превышали показатель на 25 млн баррелей, а нефтепродукты были на 17,5 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - говорится в отчете.
ОПЕК также приводит сравнение запасов в контексте дней форвардного покрытия - коммерческие запасы в феврале выросли на 0,4 дня - до уровня 60,6 дня, что на 0,2 дня ниже показателя того же периода прошлого года и на 1,1 дня ниже среднего пятилетнего уровня.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины в Азербайджане
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 20 нарушений - Минобороны Азербайджана
Два человека пострадали, 10 эвакуированы при пожаре в здании с вынужденными переселенцами – МЧС Азербайджана
Турпоток из Пакистана в Азербайджан за 3 года вырос в 10 раз – посол в Баку
В Азербайджане в 2018 году суды первой инстанции рассмотрели более 62 тыс. дел по административным правонарушениям
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Израильтяне на выборах проголосовали за сохранение статус-кво в регионе, считают в Палестинской администрации
В Новой Зеландии запретили частное владение оружием армейского образца
Назарбаев заявил о необходимости досрочных выборов в Казахстане для укрепления легитимности власти
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku
“AzerTelecom” стал официальным партнером мировых компаний в сфере кибербезопасности
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»