Мировые запасы нефти в феврале хоть и снизились на 18,3 млн барр., но по-прежнему остаются значительно выше 5-летнего уровня

Мировые запасы нефти в феврале 2019 года по предварительным данным снизились на 18,3 млн баррелей - до 2 млрд 863 млн баррелей, говорится в отчете ОПЕК за март.

Несмотря на это снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет. "Это на 7 млн баррелей выше, чем год назад, и на 7,5 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти превышали показатель на 25 млн баррелей, а нефтепродукты были на 17,5 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - говорится в отчете.

ОПЕК также приводит сравнение запасов в контексте дней форвардного покрытия - коммерческие запасы в феврале выросли на 0,4 дня - до уровня 60,6 дня, что на 0,2 дня ниже показателя того же периода прошлого года и на 1,1 дня ниже среднего пятилетнего уровня.