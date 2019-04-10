Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9145 RUR   0.0262 GBR   2.2199 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.98 -0.42 Brent 70.61 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.04.2019 15:18

Мировые запасы нефти в феврале хоть и снизились на 18,3 млн барр., но по-прежнему остаются значительно выше 5-летнего уровня

Мировые запасы нефти в феврале 2019 года по предварительным данным снизились на 18,3 млн баррелей - до 2 млрд 863 млн баррелей, говорится в отчете ОПЕК за март.

Несмотря на это снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет. "Это на 7 млн баррелей выше, чем год назад, и на 7,5 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти превышали показатель на 25 млн баррелей, а нефтепродукты были на 17,5 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - говорится в отчете.

ОПЕК также приводит сравнение запасов в контексте дней форвардного покрытия - коммерческие запасы в феврале выросли на 0,4 дня - до уровня 60,6 дня, что на 0,2 дня ниже показателя того же периода прошлого года и на 1,1 дня ниже среднего пятилетнего уровня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, ОПЕК


Похожие новости


Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель Цены на нефть слабо растут после снижения днем ранее, Brent - у $70,7 за баррель Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется выше $70,8 за баррель Нефть продолжает дорожать, Brent выросла до $71,18 за баррель Нефть дорожает на сигналах сокращения предложения, цена Brent выросла до $70,69 за баррель Нефть продолжает дорожать, цена Brent - выше $70,6 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]