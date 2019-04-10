Киргизский оппозиционер Бабанов намерен вернуться в страну 13 апреля

Киргизский оппозиционер Омурбек Бабанов, занявший второе место на президентских выборах в Киргизии в 2017 году и подозреваемый в разжигании межнациональной розни во время избирательной кампании, намерен вернуться на родину 13 апреля.
"Я спешу поделиться очень радостной для меня новостью. Я купил билет в Бишкек. Даст Бог, я прилечу в Кыргызстан уже в эту субботу, 13 апреля, в 14:50 (11:50 мск)", - сообщил в среду О.Бабанов на своей странице в социальной сети.
Накануне О.Бабанов в интервью киргизскому телеканалу НТС сообщил, что намерен в ближайшее время вернуться в Киргизию.
"Я приеду в ближайшие дни. Меня обсуждают уже больше года, (...) но я никуда не сбегал, я ни от кого не скрывался. Если бы власти Киргизии захотели объявить меня в розыск, я бы сам явился, без объявления розыска. Я сам приду, зачем меня искать?" - заявил политик во вторник телеканалу.
О.Бабанов отметил, что впервые публично выступает после того, как покинул страну в октябре 2017 года. Оппозиционер уехал из Киргизии до возбуждения против него уголовного дела по обвинениям в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждении межнациональной розни, в настоящее время находится в России.
О.Бабанов был избран в парламент Киргизии в октябре 2015 года по спискам партии "Республика - Ата-Журт" и до конца 2017 года возглавлял одноименную парламентскую фракцию.
В октябре 2017 года по результатам президентских выборов в Киргизии оппозиционный кандидат занял второе место, набрав 33,49% голосов избирателей.
4 ноября 2017 года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении О.Бабанова по обвинениям в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время избирательной кампании на юге Киргизии.
Со своей стороны О.Бабанов заявил, что его выступление перед избирателями в Оше, распространенное в СМИ, является монтажом и назвал это провокацией киргизской спецслужбы.
Вскоре после президентских выборов О.Бабанов выехал из страны, объяснив это желанием поправить здоровье. Затем он сложил с себя полномочия лидера парламентской фракции и заявил об уходе из политики.
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