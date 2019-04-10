Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель

Цены на нефть растут в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 составляет $70,97 за баррель, что на $0,36 (0,51%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,44 (0,69%) - до $64,42 за баррель.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о запасах в среду в 18:30 . Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США за неделю на 2,8 млн баррелей, снижение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,09 млн баррелей. При этом резервы бензина сократились на 7,08 млн баррелей и дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Мировые запасы нефти в феврале 2019 года по предварительным данным снизились на 18,3 млн баррелей - до 2 млрд 863 млн баррелей, говорится в мартовском отчете ОПЕК, обнародованном в среду. Несмотря на снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет.

ОПЕК слегка понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за более низких, чем ожидалось, темпов экономической активности в мире, - на 30 тыс. б/с, говорится в отчете картеля за март.

Таким образом, мировой спрос на нефть в 2019 году может вырасти на 1,21 млн б/с - до 99,91 млн б/с . При этом во втором половине текущего года спрос может достигнуть 100 тыс. б/с, прогнозирует ОПЕК.