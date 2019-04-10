Заместитель министра экономики Азербайджана стал почетным гостем CЕО Lunch Baku

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Руфат Мамедов принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 10 апреля 2019 года в отеле «Hyatt Regency Baku».

В CEO Lunch также участвовал исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Юсиф Абдуллаев. В начале мероприятия с презентациями выступили представители ООО «Polymart», компании «Nabucco» и юридической фирмы «Allied Legal Partners».

Затем выступил заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Руфат Мамедов. Он сказал, что Азербайджанская Республика, восстановившая 28 лет назад свою независимость, превратилась в политический и экономический центр Южного Кавказа. По его словам, усиление экономического потенциала Азербайджана сыграла позитивную роль для внешнеэкономической деятельности страны. В результате политики, проводимой Президентом Азербайджанской Республики, в стране установилась политическая, экономическая и финансовая стабильность, создан большой транзитный потенциал, а реализуемые крупные региональные проекты обеспечили необходимую бизнес-среду, инвестиционную привлекательность, сказал Руфат Мамедов. Реализуется комплекс мероприятий с целью увеличения потока инвестиций в страну, повышения ее экспортных возможностей и поощрения на зарубежных рынках бренда «Made in Azerbaijan», - сказал он.

Заместитель министра подчеркнул, что проводимая в рамках международных и региональных организаций последовательная работа позитивно сказывается на зарубежных экономических связях Азербайджана и в результате этого за прошедший период со многими престижными международными организациями отношения укрепились. Кроме этого, благодаря выгодному географическому расположению транзитный потенциал Азербайджана укрепился, развились транспортные связи с зарубежными странами, сформирована надежная транспортная сеть. Руфат Мамедов также проинформировал участников мероприятия об экономическом положении Азербайджана и проводимых реформах.

Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Министерством экономики. На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и Министерством. УчастникиCEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы.

На мероприятии Руфату Мамедову вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.