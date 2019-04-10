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Дальнее зарубежье 10.04.2019 17:44

Немецкая полиция проводит масштабную спецоперацию против сети ХАМАС в ФРГ

Федеральная полиция ФРГ проводит спецоперацию против сети сторонников радикального исламистского движения ХАМАС в Германии, передает в среду радиостанция "Дойче велле".

По ее информации обыски проходят на 90 объектах в девяти федеральных землях.

Так, обыски ведутся в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине и Гамбурге.

По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, "недопустимо поддерживать радикальное исламистское движение, под видом гуманитарной помощи".

Германские правоохранительные органы, в частности, обратили внимание на WWR Help и Ansaar International, которые позиционируют себя как гуманитарные организации.

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Тэги: ФРГ, ПОЛИЦИЯ, ХАМАС, СПЕЦОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]