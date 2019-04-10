Немецкая полиция проводит масштабную спецоперацию против сети ХАМАС в ФРГ

Федеральная полиция ФРГ проводит спецоперацию против сети сторонников радикального исламистского движения ХАМАС в Германии, передает в среду радиостанция "Дойче велле".
По ее информации обыски проходят на 90 объектах в девяти федеральных землях.
Так, обыски ведутся в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине и Гамбурге.
По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, "недопустимо поддерживать радикальное исламистское движение, под видом гуманитарной помощи".
Германские правоохранительные органы, в частности, обратили внимание на WWR Help и Ansaar International, которые позиционируют себя как гуманитарные организации.
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