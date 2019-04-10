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СНГ 10.04.2019 19:04

Казахстан потратит на проведение досрочных выборов в июне больше, чем на кампанию в 2015г - ЦИК

На проведение досрочных президентских выборов в Казахстане в июне потребуется большая сумма, чем на выборы главы государства в 2015 году, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии страны Сабила Мустафина.

"Однозначно сумма будет больше, вот это могу я вам сказать", - сказала С.Мустафина журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я сегодня приводила пример, что с января 2019 года размер минимальной заработной платы увеличен и стал 42,5 тыс. тенге. Если вы откроете закон о выборах, то там зарплата членов комиссий - не менее трех МЗП. Львиная доля бюджета уйдет на зарплату", - добавила секретарь ЦИК.

По ее словам, комиссия направила на рассмотрение правительства предварительную смету стоимости проведения досрочных президентских выборов, однако не стала озвучивать предварительную сумму, сославшись на необходимость дополнения еще нескольких пунктов в этой смете.

"Еще нет нескольких позиций. Поэтому я не могу сказать вам итоговую сумму", - объяснила С. Мустафина.

В 2015 году на проведение внеочередных президентских выборов из резерва правительства было направлено 5,5 млрд тенге.

Официальный курс на 10 апреля - 379,77/$1.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении досрочных выборов главы государства 9 июня.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената К.Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.

Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ЗАТРАТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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