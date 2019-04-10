Космический грузовик Dragon отправится к МКС 26 апреля - NASA

Очередной грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX планируется отправить к Международной космической станции (МКС) 26 апреля, сообщило Национальное управление по аэронавтики и исследованию космического пространства США NASA.
"Грузовик" будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая должна будет стартовать в 05:55 по восточному времени США (12:55 мск) с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Стыковка корабля с МКС запланирована на 28 апреля. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.
В составе МКС корабль Dragon пробудет в течение месяца.
Это будет уже 17-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта NASA с компанией SpaceX по снабжению станции.
Ранее сообщалось, что очередной запуск "грузовика" компании SpaceX планировался 25 апреля.
В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.
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