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Космический грузовик Dragon отправится к МКС 26 апреля - NASA

Очередной грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX планируется отправить к Международной космической станции (МКС) 26 апреля, сообщило Национальное управление по аэронавтики и исследованию космического пространства США NASA.

"Грузовик" будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая должна будет стартовать в 05:55 по восточному времени США (12:55 мск) с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 28 апреля. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.

В составе МКС корабль Dragon пробудет в течение месяца.

Это будет уже 17-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта NASA с компанией SpaceX по снабжению станции.

Ранее сообщалось, что очередной запуск "грузовика" компании SpaceX планировался 25 апреля.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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Тэги: США, КОСМОС, МКС, КОРАБЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]