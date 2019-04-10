Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е

Очередным гостем проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализует в UNEC, стал директор департамента Внутреннего аудита банка Заур Магеррамов.



Выступая перед студентами с презентацией, специалист рассказал о принципах работы возглавляемого им департамента. Учитывая, что большинство участников проекта являются будующими аудиторами, гостю были заданы многочисленные вопросы. К слову, двое активных участников проекта "UNEC Business English Conversation Club" в данный момент проходят практику в AccessBank именно в департаменте Внутреннего аудита.

"Деятельность службы внутреннего аудита направлена на повышение эффективности бизнес процессов в банке", - отметил Заур Магеррамов.

Студенты поинтересовались отличиями внутреннего и внешнего (независимого) аудита. В ответ гость сказал, что независимый аудит проверяет финансовую отчетность раз в год, тогда как внутренний аудит служит банку непрерывно.



Заур Магеррамов добавил, что проверки служат нескольким задачам: "Во-первых, руководство хочет совершенствовать бизнес процессы, тем самым добивается оптимизации средств и времени. Во-вторых, проведение всестороннего и объективного внутреннего аудита в интересах руководства любой компании. Таким образом, руководство бывает в курсе всех внутренних процессов и с уверенностью принимает любые решения".

В ходе ответов на вопросы директор департамента привел ряд примеров, основываясь на свой опыт в AccessBank-е.

Отметим, что в рамках проекта "Access Business Talks", который продлится 10 недель, сотрудники AccessBank-а, специалисты IELTS и различных экономических сфер будут делиться студентами своим опытом. Главной целью выступлений, основная часть которых проходит на английском языке, является повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.

В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов будет организована экскурсия, во время которой они получат возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершении проекта участники пройдут практику в AccessBank и получат соответствующие сертификаты.