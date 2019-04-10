Европейский Центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в среду ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка
Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Решения совпали с ожиданиями рынка.
ЕЦБ также оставил мартовский прогноз (forward guidance) по денежно-кредитной политике, заявив, что ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года".
"Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на текущем уровне по крайней мере до конца 2019 года и в любом случае до тех пор, пока сохраняется необходимость обеспечить продолжающееся последовательное приближение инфляции в среднесрочной перспективе к уровням, которые будут ниже 2%, но близки к ним", - отмечается в мартовском заявлении банка.
Центробанк также заявил, что продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций, приобретенных в рамках программы количественного смягчения (QE), в полном объеме в течение дополнительного времени после того, как начнет повышать процентные ставки. QE была завершена в конце прошлого года.
Реинвестирование поступлений от облигаций в полном объеме продолжится "в любом случае столько, сколько будет необходимо, для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности и достаточного объема монетарного стимулирования".
В марте ЕЦБ объявил о новой серии целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков, которая начнется в сентябре 2019 года и завершится в марте 2021 года. В ходе каждого раунда ЕЦБ будет выдавать кредиты сроком на два года.
В заявлении Центробанка по итогам мартовского заседания новых деталей относительно TLTRO не содержалось. Многие эксперты полагают, что ЕЦБ обнародует больше деталей этой программы по итогам июньского заседания.
Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 15:30 МСК.
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