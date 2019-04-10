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Финансы 10.04.2019 16:28

Bank BTB расширил филиальную сеть в Баку

Азербайджанский Bank "BTB" в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл два новых филиала в Баку – "Сахиль" и "28 мая", говорится в сообщении банка.

"Банк принял решение ликвидировать два отделения банка "Сахиль" и "28 мая" и на их базе открыл два одноименных филиала", - отмечается в сообщении.

Таким образом, число филиалов банка достигло 13, тогда как число отделений сократилось до 3.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]