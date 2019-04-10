Bank BTB расширил филиальную сеть в Баку

Азербайджанский Bank "BTB" в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл два новых филиала в Баку – "Сахиль" и "28 мая", говорится в сообщении банка.

"Банк принял решение ликвидировать два отделения банка "Сахиль" и "28 мая" и на их базе открыл два одноименных филиала", - отмечается в сообщении.

Таким образом, число филиалов банка достигло 13, тогда как число отделений сократилось до 3.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов