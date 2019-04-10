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Регион 10.04.2019 16:38

Более 60 тыс. человек эвакуируют на юго-западе Ирана из-за наводнения

Иранские власти проводят эвакуацию около 60 тыс. человек из города Ахваз (провинция Хузестан) на юго-западе страны из-за угрозы наводнения, передают в среду западные СМИ.

Губернатор провинции Голамреза Шариати издал указ об эвакуации жителей пяти районов этого города.

По словам губернатора, целью эвакуации являются "меры предосторожности и предотвращение любой опасности" в связи с наводнением, отмечают СМИ.

Наводнения, начавшиеся в конце марта, затронули 25 из 31 провинций Ирана. Наиболее сложная ситуация наблюдается в западных провинциях Хузестан и Лурестан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, НАВОДНЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]