Более 60 тыс. человек эвакуируют на юго-западе Ирана из-за наводнения

Иранские власти проводят эвакуацию около 60 тыс. человек из города Ахваз (провинция Хузестан) на юго-западе страны из-за угрозы наводнения, передают в среду западные СМИ.
Губернатор провинции Голамреза Шариати издал указ об эвакуации жителей пяти районов этого города.
По словам губернатора, целью эвакуации являются "меры предосторожности и предотвращение любой опасности" в связи с наводнением, отмечают СМИ.
Наводнения, начавшиеся в конце марта, затронули 25 из 31 провинций Ирана. Наиболее сложная ситуация наблюдается в западных провинциях Хузестан и Лурестан.
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