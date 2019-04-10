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СНГ 10.04.2019 18:31

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 39,2 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь), по состоянию на 10 апреля 2019 года, экспортировала 39,15 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 24% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 21,5 млн тонн кукурузы, 13,7 млн тонн пшеницы, 3,34 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 217,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНОВЫЕ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]