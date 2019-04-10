Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 39,2 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь), по состоянию на 10 апреля 2019 года, экспортировала 39,15 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 24% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.
Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 21,5 млн тонн кукурузы, 13,7 млн тонн пшеницы, 3,34 млн тонн ячменя.
На указанную дату также экспортировано 217,8 тыс. тонн муки.
Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.
По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.
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