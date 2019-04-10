В Казахстане усилена охрана аэропортов и вокзалов

Во всех аэропортах и железнодорожных вокзалах Казахстана усилена охрана общественного порядка, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте (ДПТ) МВД республики.

"Вылетающих будут проверять уже на самом входе в здание аэропорта. (...) На сегодняшний день первая линия досмотра установлена во всех аэропортах страны", - рассказал начальник управления административной полиции ДПТ Жасулан Байкенов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

По его словам, в настоящее время в аэропортах и на железнодорожных вокзалах республики укреплены наряды полиции, которые на постоянной основе осуществляют патрулирование совместно с работниками АО "ВЖДО" и служб авиационной безопасности аэропортов, с привлечением служебно-розыскных собак и с применением ручных металоискателей и систем Rapiscan (предназначенна для автоматического обнаружения взрывчатых веществ и предметов по их химическому составу).

"В связи с этим просим пассажиров с пониманием отнестись к действиям сотрудников полиции при проверке документов и оказывать им посильное содействие", - отметил Ж.Байкенов.